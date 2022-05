Fußball-Oberliga : Eintracht Trier bleibt im Rennen um Platz eins

Trier Der SVE tut sich im Heimspiel gegen Arminia Ludwigshafen schwer, ist aber beim 3:2-Erfolg zum richtigen Zeitpunkt abgezockt.

Trier brauchte Geduld. Trier brauchte einen langen Atem. Und Trier schaffte es, einen eminent wichtigen Sieg zu erringen. Erst in der Schlussphase rang der SVE den eklig auftretenden Gegner von Arminia Ludwigshafen vor 1614 Zuschauern im Moselstadion nieder. 3:2 gewann der SVE, der damit im Rennen um Platz eins in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bleibt.

Vor der Pause nahm die Partie zu keinem Zeitpunkt so richtig Fahrt auf. Trier kam schwer rein, die Gäste waren in den Zweikämpfen griffiger. Und dennoch: Mit der ersten klaren Torchance ging die Eintracht in Führung. Verteidiger Fränz Sinner leitete einen Angriff über Kevin Heinz ein, der Sven König bediente. Während dessen Gegenspieler Jamie Tahedl vergeblich eine Abseitsstellung reklamierte, schaute sich Triers Goalgetter Nummer eins das lange Eck aus, in das er halbhoch traf (11.).

Das Gegentor war ein Wirkungstreffer. Trier war zunächst konsterniert, der Eintracht fehlte die Struktur im Spiel. Erst in den letzten Minuten vor dem Halbzeitpfiff verlagerte der SVE das Geschehen wieder näher ans Arminia-Tor. Aus dem Sattel gingen Spieler und Fans bei einem Zuspiel von Linus Wimmer auf König, der aufs Ludwigshafener Tor zulief, vor einem Abschluss aber von Tahedl entscheidend gestört wurde. König kam zu Fall, doch Schiedsrichter Fabian Knoll ließ weiterlaufen. Eine ganz enge Kiste – Tahedl, in dieser Szene letzter Mann bei den Gästen, spielte beim Tackling den Ball und traf gleichzeitig auch König.

Kurz nach dem Wiederanpfiff verhinderte Eintracht-Torwart Denis Wieszolek den Rückstand, als er bei einem Schuss von Nico Pantano per Reflex die Hand noch an den Ball brachte (52.). Trier legte eine Schippe drauf, scheiterte aber durch Christopher Bibaku am kurzen Pfosten (58.). Die Moselaner blieben dran, auch wenn es eine zähe Angelegenheit blieb. Bezahlt machte sich beim SVE die Einwechslung von Maurice Roth, der nach einer prima Vorlage König freie Fahrt ermöglichte. Triers Toptorjäger behielt erneut die Ruhe und traf zum 2:1 (72.). Vier Minuten später die Entscheidung: Nach einem Doppelpass mit Bibaku schloss Kinscher abgezockt zum 3:1 ab (76.). In der sechsten Minute der Nachspielzeit kam Ludwigshafen noch zum 2:3 - zu einem Zeitpunkt, als die Eintracht nur noch in Unterzahl agieren konnte. Yannick Debrah hatte sich verletzt, der SVE aber schon vier Mal gewechselt.