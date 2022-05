Fußball-Oberliga : Erster! – Eintracht Trier erhöht Druck auf Worms (mit Video)

Mechtersheim Die Eintracht legt mit einem 3:0-Sieg in Mechtersheim vor und übernimmt in der Aufstiegsrunde vorläufig die Tabellenführung. Vor allem für einen Akteur war es ein besonderer Nachmittag.

Das war ein souveräner Auswärts-Auftritt von Eintracht Trier. Dank des nie gefährdeten Erfolgs beim TuS Mechtersheim hat der SVE vorerst den Platz an der Sonne in der Oberliga-Meisterrunde eingenommen und Wormatia Worms (spielt erst am Samstag) unter Zugzwang gesetzt.

Der TuS versuchte mit geringen Abständen zwischen Mittelfeld und Abwehr einen Riegel zu erzeugen, doch der hielt nicht lange Stand. In der 32. Minute behielt Maurice Wrusch im Anschluss an einen Eckball in einer unübersichtlichen Situation den Überblick und köpfte zur Trierer Führung. Was für ein herrlicher Nachmittag für den 21-Jährigen. In seinem ersten Startelfeinsatz für den SVE nach seinem Wechsel im Winter aus Morbach gelang ihm gleich sein erstes Tor.