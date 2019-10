Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Zwei Niederlagen als Anreiz - Neues zu Finanzen und Geschäftsstelle

Trier Den SVE erwartet im Spiel beim FV Diefflen an diesem Samstag viel Arbeit.

Bislang 41 Spiele hat Josef Cinar seit seinem Amtsantritt als Trainer von Eintracht Trier im Fußball-Rheinlandpokal und in der Oberliga bestritten. Der Punkteschnitt von 2,0 pro Partie kann sich sehen lassen. Ausbaufähig ist aber die Auswärtsbilanz. In der Oberliga stehen sieben Siegen und drei Remis sieben Niederlagen gegenüber.

Die nächste Chance, die Ausbeute zu verbessern, bietet sich an diesem Samstag im Spiel beim FV Diefflen, das aus Sicherheitsgründen ins Parkstadion in Dillingen verlegt worden ist (Anstoß: 15 Uhr). Cinar erwartet ein hartes Stück Arbeit: „Der FV Diefflen pflegt eine sehr unangenehme Spielweise. Vorne zählt Fabian Poß auch in dieser Saison zu den besten Stürrmern der Liga.“ Triers Coach ist davon überzeugt, dass vor allem Ex-Eintrachtler Leoluca Diefenbach in Diensten des FVD topmotiviert sein wird: „Wenn er spielt, wird er gegen uns – seinen Ex-Verein – brennen.“