Fußball-Oberliga : Eintracht Trier geht in eine vorgezogene Winterpause

Eintracht Trier geht in eine vorgezogene Winterpause

Trier Warum die nächsten beiden Partien des SVE ausfallen – und wie es nun weitergeht.

Laut Spielplan hätte Fußball-Oberligist Eintracht Trier in diesem Kalenderjahr noch zwei Partien zu bestreiten gehabt: an diesem Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern II sowie am Samstag kommender Woche zu Hause gegen Hassia Bingen.