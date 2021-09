Fußball-Oberliga : Oberwasser auf dem Oberwerth: Trier siegt 2:0 bei der TuS

Koblenz Die Eintracht feiert in Koblenz. Nach drei Auswärtsniederlagen gelingt dem SVE wieder ein Erfolg beim langjährigen Rivalen.

Die Grundlagen für den Erfolg wurden früh gelegt. Schon in der dritten Minute ging Trier vor 1216 Zuschauern im Stadion Oberwerth in Führung. Nach Flanke vom Jonas Amberg erzielte Tim Garnier das 1:0. Dessen Kopfball wurde lang und länger – und landete schließlich im Netz.

Die Eintracht präsentierte sich aber insgesamt abgeklärter, souveräner und zielstrebiger. Als sich TuS-Torwart Jonas Bast etwas verschätzte, kam Christopher Bibaku per Kopf an den Ball, der nur knapp das Tor verfehlte (16.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jagte Dominik Kinscher den Ball aus der Distanz nicht weit am Pfosten vorbei (45./+3)