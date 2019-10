Worms Die Konkurrenz patzt - und der SVE schließt sich an: Die Moselaner unterliegen bei der TSG Pfeddersheim mit 0:3.

Von Anfang an präsent sein – das war der Plan der Eintracht nach der 1:2-Schlappe in Mechtersheim. Umsetzen konnten ihn die Gäste nicht. Trier war zwar von Beginn an spielbestimmend, doch die Moselaner entwickelten keinen Zug zum Tor. Scharf geschossen wurde nur auf dem benachbarten Schießstand.