Fußball-Oberliga : Eintracht Trier verpflichtet Stürmer Abdullei

Trier Jetzt also doch: Nachdem der 32-jährige Offensiv-Routinier und der SVE im vergangenen Winter trotz Avancen des Spielers nicht zueinanderfanden, haben die Moselaner den Angreifer nun für ein Jahr unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Nigerianer lief bereits in A-Jugend-Bundesliga für den SVE auf. In seiner wechselvollen Karriere spielte er unter anderem für F91 Düdelingen, für die TuS Koblenz, auf Zypern und in Belgien. In 82 Oberligaspielen gelangen Abdullei 28 Tore und acht Vorlagen. Zuletzt stand der 1,90 Meter große Offensivakteur ein halbes Jahr beim VfR Aalen unter Vertrag.