Videokonferenz : Fußball-Oberliga – Erste Details zum empfohlenen Saisonabbruch

Trier Was nach einer Tagung der 18 Vereine aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland klar ist - und was nicht.

Nach ausgiebiger Diskussion vertraten die Vereine mit deutlicher Mehrheit die Meinung, die laufende Runde nicht über den 30. Juni hinaus fortzusetzen. Sollte es unmöglich werden, die Saison wegen staatlicher Verfügungen sportlich abzuschließen, wird deren Beendigung empfohlen. In diesem Fall soll zur Ermittlung des Meisters und Aufsteigers das aktuelle Tabellenbild herangezogen werden – aufstiegsberechtigt in die Regionalliga Südwest wäre also der TSV Schott Mainz. Laut Geschäftsstellenleiter Björn Berens, der für Eintracht Trier an der Konferenz teilgenommen hat, ist keine Aufstiegsrelegation geplant. Absteiger soll es zudem keine geben.

Sollte es in der Oberliga nun so kommen, wie zu erwarten ist, bleibt die Frage, ob der TSV Schott Mainz aufsteigen will. Dem mit rund 4100 Mitgliedern größten Breitensportverein in Rheinland-Pfalz droht Medienberichten zufolge durch die Corona-Krise ein Minus von 300 000 Euro. Und was passiert in der Regionalliga Südwest – die Oberliga befindet sich in einer Art „Sandwichposition“ (Berens)?