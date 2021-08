Fußball-Oberliga : Salmrohr gegen Trier: Emotionales Derby endet erst am Ende deutlich

Salmrohr gegen Trier: Emotionales Derby endet erst am Ende deutlich

Salmrohr Die Eintracht siegt im Salmtalstadion mit 4:1. Warum die Partie mit Verspätung begann und warum das erste Tor für Diskussionen sorgte.

Die Spannung auf den Anpfiff zum Derby wurde noch etwas verlängert – unfreiwillig. Weil die Linien des Rasenplatzes im Salmtalstadion, vor allem jene der Strafräume, nur sehr schwach abgekreidet waren, wollte der Schiedsrichter Patrick Kessel die Partie zunächst nicht anpfeifen. Am Rande der Bande herrschte daher hektische Betriebsamkeit. Karl-Heinz Kieren, der Zweite Vorsitzende des FSV, hing an einem Stück am Telefon. Der etamäßige Platzwart war nicht erreichbar.