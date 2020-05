Wie geht es in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter? Auf dem Tisch liegt ein spannendes Modell für eine Zweiteilung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Trier Die Corona-Krise zwingt zum Querdenken. Für die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es nun einen aufsehenerregenden Vorschlag für eine Zweiteilung, mit dem FSV als Aufsteiger.

Der offizielle Abbruch der laufenden Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht zwar noch aus, doch im Hintergrund laufen bereits die Überlegungen, wie es in der neuen Spielzeit weitergehen könnte.

Dabei gibt es einen spektakulären Vorschlag von Walter Desch, Präsidiumsmitglied des die Oberliga tragenden Fußball-Regionalverbands Südwest und Präsident des Fußballverbands Rheinland. Ihm schwebt in der Saison 2020/21 eine 24 Teams umfassende Oberliga vor, die in zwei Staffeln mit je zwölf Teams aufgeteilt wird.

Erwartungsgemäß ist nun auch die Saison in der Regionalliga Südwest abgebrochen worden. Saarbrücken steigt auf, es gibt keine Absteiger. Aus den Oberligen steigen Stadtallendorf, Stuttgart II, Schott Mainz und Hessen Kassel (nach Quotientenregel bester Zweiter in den Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, Hessen und Baden-Württemberg – eine Relegation fällt aus) auf. (bl)

Am heutigen Mittwochabend diskutieren die 18 aktuellen Oberligisten über das Modell, eine finale Entscheidung ist noch nicht zu erwarten.

Deshalb sagt der erfahrene Funktionär: „Dann sollen im Rahmen einer Corona-Kulanz auch die Zweitplatzierten in den Spielklassen unterhalb der Oberliga aufsteigen, um zwei Staffeln zu bilden.“ Das wären der SC Halberg Brebach, der FC Speyer 09 und aus der Rheinlandliga aufgrund einer Spiel- und Punktegleicheit der TSV Emmelshausen UND der FSV Salmrohr. Heißt in der Summe: 24 Teams für zwei Zwölfer-Staffeln.

In jeder Staffel gibt’s zunächst eine Normalrunde mit Hin- und Rückspielen. Das ergibt für jeden Verein 22 Partien. Danach sollen die Top sechs jeder Staffel in einer Meisterrunde und die auf den Rängen sieben bis zwölf platzierten Teams in einer Abstiegsrunde noch mal ran – macht zusätzlich pro Team weitere zehn Partien.