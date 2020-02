Fußball-Oberliga : Lasset die Psycho-Spielchen beginnen

Trier Wer wird Meister? Wer wird Zweiter? Wie sind die eigenen Ambitionen? In einer TV-Umfrage unter den Trainern der Topteams ist alles dabei: Angriffslust, Untertreibung und absolute Defensive.

In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trennen die Mannschaften zwischen Platz eins und Platz sechs vor Beginn der Restsaison lediglich fünf Punkte. Es geht also eng zu im Kampf um den Aufstieg. Da der 1. FC Kaiserslautern II (aller Voraussicht nach) und die SV Elversberg II (sicher) nicht aufsteigen dürfen, wollte der TV von den Trainern der anderen vier Topteams wissen, was Sache ist. Wie läuft’s in den eigenen Reihen? Und wer hat das Zeug, als Meister oder Zweiter (über eine Relegation) in die Regionalliga Südwest aufzusteigen.