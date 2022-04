Fußball-Oberliga : Verband droht Eintracht Trier mit Punktabzug

Extra

Neun Oberligisten haben die Bewerbungsunterlagen für die kommende Saison der Regionalliga Südwest eingereicht. Neben Eintracht Trier wollen aus der Rheinland-Pfalz/Saar-Staffel auch Worms und Ludwigshafen im Falle der sportlichen Qualifikation hoch. Aus Baden-Württemberg hat die aktuelle Oberliga-Top-Drei (Stuttgarter Kickers, SGV Freiberg, Göppinger SV) eine Zulassung beantragt, aus Hessen sind es der Tabellenführer Eintracht Stadtallendorf, der Dritte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und der momentan Sechste FC Eddersheim. Für eine Zulassung müssen unter anderen infrastrukturelle Bedingungen erfüllt sowie eine Barkaution von 35.000 Euro hinterlegt werden.

Neben den drei Oberliga-Meistern steigt der Sieger einer Aufstiegsrunde mit den Zweiten auf. Gespielt wird in einer einfachen Punktrunde ,Jeder gegen Jeden‘. Im ersten Spiel am 8. Juni treffen die Qualifikanten aus Baden-Württemberg und Hessen aufeinander. Der RPS-Zweite greift am 11. und 14. Juni ein. In Hessen könnten am Saisonende auf den Plätzen zwei bis vier indes Teams liegen, die nicht in die Regionalliga wollen. In diesem Fall ermitteln nur die Zweiten der anderen beiden Oberligen in einem Hin- und Rückspiel einen Aufsteiger.⇥(bl)