Fußball-Regionalliga : Starker Start: Aufsteiger Eintracht Trier holt die ersten drei Punkte

Trier 2741 Fans im Moselstadion sehen einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC-Astoria Walldorf.

In der 23. Minute vertändelte der Schlussmann den Ball, doch Triers Stürmer Vincent Boesen konnte kein Kapital daraus schlagen. 20 Minuten später der nächste Lapsus des Astoria-Keepers, der den Ball in die Füße von Maurice Roth spielte. Triers Mittelfeldspieler zog ab – doch Idjakovic bügelte mit tollem Reflex am Boden seinen Fehler wieder aus (43.).