Fußball : Eintracht Trier: Warum Jonas Amberg Adieu sagt

Trier Der SVE hat Jonas Amberg den Sprung in die Regionalliga zugetraut, doch der Offensivspieler hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Warum, erklärt der 27-Jährige hier:

Dass Jonas Amberg dieser Tage schwer ans Telefon zu bekommen ist, zeigt, dass sich beim 27-Jährigen die Prioritäten im Leben etwas verschoben haben. Der Trierer arbeitet nach seinem Wirtschaftsinformatik-Studium inzwischen in der Software-Entwicklung eines Unternehmens im luxemburgischen Munsbach – ein fordernder Job. „Parallel dazu nun auch noch einen höheren Aufwand als Fußballer in der Regionalliga zu stemmen, wäre schwierig geworden“, begründet Amberg, warum er ein vorliegendes Angebot von Eintracht Trier zu einer Vertragsverlängerung ausgeschlagen hat – „sehr schweren Herzens“, wie der Offensivallrounder betont.

Gleichwohl bleibt der Liebling der Fans dem Fußball erhalten – er kehrt nach drei Jahren beim SVE, in denen er 32 Oberliga-Partien (vier Tore) und zwölf Rheinlandpokal-Partien (sechs Treffer) absolviert hat, zu seinem Jugendverein FSG Ehrang/Pfalzel zurück, der in die Rheinlandliga aufgestiegen ist. Amberg: „Für mich war klar: Wenn ich mal die Eintracht verlasse, dann nur zurück zur FSG. Ich habe dort noch viele Freunde.“

Bemerkenswert: Als Amberg 2019 die FSG Richtung Eintracht verließ, spielte Ehrang/Pfalzel in der A-Klasse, nun ist der Club in der höchsten Verbands-Spielklasse angekommen. Amberg: „Da zahlt sich momentan die hervorragende Jugendarbeit der vergangenen Jahre aus.“ Der 27-Jährige, der als gereifter Akteur vorangehen möchte, ist optimistisch, mit dem Team eine gute Rolle in der Rheinlandliga spielen zu können.