Fußball : Eine folgenreiche Grätsche

Trier/Wien Warum Reinhold Breu, Ex-Spieler und -Trainer bei Eintracht Trier sowie langjähriger Technischer Direktor beim luxemburgischen Fußballverband, statt wie geplant in seiner niederbayerischen Heimat nun bei Austria Wien gelandet ist.

Noch fehlen ein Tisch und ein Sofa. Als der TV Reinhold Breu telefonisch erreicht, ist er gerade in einem großen Möbelhaus in Wien auf Einkaufstour. In zwei Tagen soll der Umzug vollzogen sein – dann beginnt für den ehemaligen Spieler, Nachwuchskoordinator und Trainer von Eintracht Trier ein neues Fußball-Kapitel. Der 50-Jährige, der zuletzt zehn Jahre lang beim luxemburgischen Fußballverband Technischer Direktor und Trainer verschiedener Junioren-Nationalteams war, wird an der Seite seines langjährigen Kumpels Manfred Schmid Co-Trainer beim Traditionsverein Austria Wien. Statt wie geplant, sich in seiner niederbayerischen Heimat niederzulassen, also doch ein weiteres Abenteuer – nun im Herren-Profibereich. „Als Manfred mich anrief, habe ich drei Minuten lang mit meiner Frau darüber nachgedacht – und dann zugesagt. Er hat immer betont, dass er sich bei mir melden würde, wenn er mal einen Cheftrainerposten übernimmt. So ist es nun gekommen.“