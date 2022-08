Fußball-Rheinlandliga : Blitz-Dreierpack bringt Salmrohr den ersten Sieg

Foto: Sebastian Schwarz

Region Meeth-Elf gewinnt im Westerwald. Auch Bitburg, Zerf, Morbach und Ehrang/Pfalzel dürfen jubeln.

Von Vinzenz Anton und Alexander Krist

FC Cosmos Koblenz – FSV Trier-Tarforst 2:0 (0:0)

Nach zehn Minuten hatten die Gäste aus Tarforst die große Chance zur Führung, doch Marius Schröder im Tor der Gastgeber parierte einen Abschluss von Benjamin Arnold aus wenigen Metern mit einem starken Reflex. Nach der Pause nutzte Koblenz einen zu kurz geratenen Rückpass zum 1:0 durch Zamoranho Ho-A-Tham (62.) Dann sorgten die Hausherren durch Patrick Okonkwo (83.) für die Entscheidung. Kurz darauf parierte FSV-Keeper Luca Merling (86.) noch einen Strafstoß.

„Bis zur Halbzeit war es ein umkämpftes Spiel. Im Anschluss haben wir die Partie eigentlich im Griff und kassieren das 0:1. Dennoch glaube ich, dass hier nur wenige Teams etwas holen werden“, zollte FSV-Trainer Holger Lemke dem Gegner Respekt.

FSV Tarforst: Merling – Weber, Rashidi, Neumann (65. Benndorf), Gorges, Kssouri (75. Böhme), Arnold, Ziewers (17. Toure), Decker, Habbouchi, Jost (79. Herrig)

Schiedsrichter: Marvin Engelbertz (Scheuerfeld)

Zuschauer: 177

Tore: 1:0 (62.) Zamoranho Ho-A-Tham, 2:0 (83.) Patrick Okonkwo

Rote Karte: Niall Raben (Koblenz, 90., Tätlichkeit)

Besonderes Vorkommnis: Merling (Tarforst) hält einen Elfmeter von Leutrim Kabashi (86.)

SG Malberg – FSV Salmrohr 0:3 (0:3)

Wie schon in der vergangenen Woche ärgerte sich Salmrohrs Trainer Frank Meeth über den Chancenwucher in den ersten Minuten. Unter anderem Noah Wrusch (16., 33.) und Ralf Rizvani (18.) ließen gute Möglichkeiten ungenutzt. Kurz vor der Pause schoss sich der FSV aber den Frust von der Seele. Lucas Lautwein (43.), Hendrik Thul (44.) und Noah Wrusch (45.) sorgten mit drei Toren binnen kurzer Zeit für die Vorentscheidung.

„Das ist ein hochverdienter Sieg nach einer tollen ersten Halbzeit. Auch wenn es im zweiten Durchgang noch mal ein bisschen spannend blieb, bin ich stolz darauf, dass wir dann auch die Drangphase des Gegners gut überstanden haben“, sagte Meeth.

FSV Salrmohr: Basquit – Abend, Meyer, Klotz (87. Traore), H. Thul (90. Edafe), L. Thul, Wrusch (82. Haas), Lautwein (71. Mennicke), Modeste (71. Kirsch), Munzel, Rizvani

Schiedsrichter: Christopher Groß (Münchenroth)

Zuschauer: 136

Tore: 0:1 (43.) Lucas Lautwein, 0:2 (44.) Hendrik Thul, 0:3 (45.) Noah Wrusch

Gelb-Rote Karte: Moussa Traore (90., Salmrohr, Meckern)

VfB Wissen - FC Bitburg 0:4 (0:2)

In einer ausgeglichenen Partie behielten die Bitburger die Nerven und besiegten ihren bisherigen Angstgegner Wissen mit 4:0. Dabei überstanden die von Fabian Ewertz trainierten Gäste eine Drangphase der Wissener schadlos und gingen durch Joshau Bierbrauer in der 25. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später verwertete Bierbrauer eine Flanke von Pascal Müller zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der VfB um den Anschlusstreffer, traf aber nur den Außenpfosten. Pascal Müller (77.) und Simon Floß (79.) entschieden das Spitzenspiel mit einem Doppelschlag.

FCB-Trainer Ewertz hob die eigene Effektivität hervor und ergänzte: „Der Sieg fällt zu hoch aus, da Wissen über 50 Minuten besser war, aber im ersten Durchgang das Tor verpasste. Zudem klärten wir einmal auf der Linie. Im Kollektiv haben wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt.“

Bitburg: Thömmes – P. Müller, Floß (82. Pandozzi), Bierbrauer (88. Blehm), Fisch, N. Fuchs (67. Pandozzi), Schwedler, K. Fuchs (45.+1 Salter), Nosbisch, M. Müller (75. Spruds), Koch

Schiedsrichter: Robert Depken (Koblenz)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1, 0:2 Joshua Bierbrauer (25., 35.), 0:3 Pascal Müller (77.), 0:4 Simon Floß (79.)

FC Hochwald Zerf – SG Altenkirchen 4:0 (2:0)

Nach dem Ausrutscher beim FC Metternich in der vergangenen Woche ist der FC Hochwald Zerf wieder zurück in der Erfolgsspur. Mit 4:0 schlugen die Hochwälder souverän den Kontrahenten aus Altenkirchen.

Nach einer starken Anfangsphase der Hochwälder brachte Lucas Thinnes den FC Zerf nach einem Eckstoß in Führung (26.). Noch vor der Pause erhöhte Matthias Burg auf 2:0 für die Hausherren (33.).

„Wir haben eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum Metternich-Spiel gezeigt und vieles im eigenen Ballbesitz gut gemacht. Wenn es was zu bemängeln gibt, dann, dass wir vielleicht noch ein paar Tore mehr erzielen müssen“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer des FC Zerf.

Auch im zweiten Durchgang sahen dir 200 Zuschauer ein ähnliches Spiel. Erneut Lucas Thinnes (50.) und Matthias Burg (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

FC Zerf: Koltes – R. Mohsmann, Irsch, Carl (57. Eisenbarth), Jücker, Burg, Schneider (62. Mertinitz), Thinnes (78. Thelen), Stein, Schettgen (75. Hoffmann), Lenz

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden)

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 (26.) Lucas Thinnes, 2:0 (33.) Matthias Burg, 3:0 (50.) Lucas Thinnes, 4:0 (82.) Matthias Burg

FV Morbach – TuS Mayen 1:0 (0:0)

Trotz guter Torgelegenheiten und einer dominanten Spielweise musste die FV Morbach bis zum Ende um die Punkte bangen. Am Ende war es einmal mehr die Chancenverwertung, die Trainer Thorsten Haubst bemängelte. Am Ende steht dennoch ein hochverdienter Heimsieg zu Buche.

Maximilian Schemer erlöste die Hunsrücker in einer hart umkämpften Partie mit dem Siegtreffer in der 74. Minute. Trotz bester Gelegenheiten zum 2:0 durch André Petry (72.) und erneut Schemer (86., 88.), die nicht verwertet wurden, reichte es am Ende zum zweiten Sieg in Folge.

„Viel mehr Chancen können wir uns eigentlich gar nicht herausspielen. Dennoch war das vor allem in der ersten Halbzeit sehr guter Fußball, den wir gezeigt haben. Wir waren flexibel und haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt. Darauf können wir aufbauen“, sagte Haubst.

FV Morbach: Görgen – Petry, Steinbach (66. Fuchs), Haubst, Schell, Schemer (88. Eibes), Kanga (90. Krajczy), Ruster, Heckler (77. Servatius), Schultheis, Meeth (65. Klassen)

Schiedsrichter: Patrick Heim (TuS Lierschied)

Zuschauer: 130

Tor: 1:0 (74.) Maximilian Schemer

FSG Ehrang/Pfalzel – TSV Emmelshausen 3:0 (2:0)

Dank einer guten Mannschaftsleistung fährt der von Kevin Schmitt trainierte Aufsteiger den ersten Sieg in der Rheinlandliga ein. Mit einem Distanzschuss aus 18 Metern brachte Rückkehrer Jonas Amberg die FSG in Führung (24.), die Michael Hensel nach einer Amberg-Flanke per Kopf auf 2:0 ausbaute (29.). Im zweiten Durchgang erhöhte Jonas Streit auf 3:0 und traf dabei unhaltbar ins lange Eck.

Oberliga-Absteiger Emmelshausen blieb blass, was die Freude der Trierer nicht minderte. FSG-Trainer Kevin Schmitt jubelte: „Wir sind sehr glücklich über den ersten Saisonsieg, da wir sehr überlegen aufgetreten sind. Dabei hätten wir sogar noch höher gewinnen müssen, wenn wir es konsequenter zu Ende spielen.“

Ehrang/Pfalzel: Zingen – Faber, Streit, Hensel (83. Hammoud), Lerch (66. Imam), Amberg, Lehnert, Bauer (76. Mertes), Thielen (46. Heintel), Fuhs, Thömmes

Schiedsrichter: Yannick Horten (SC Niederstadtfeld)

Zuschauer: 203