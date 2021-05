Fußball-Rheinlandliga : Ex-Drittligaspieler wechselt zur SG Schneifel-Auw

Region Wie es dem Club gelungen ist, einen 23-jährigen Innenverteidiger zu verpflichten, der bereits einige namhafte Stationen hinter sich hat.

Dieser Neuzugang lässt aufhorchen und „ist aus unserer Sicht etwas ganz Besonderes“, betont Martin Knuppen, der Sportliche Leiter der SG Schneifel-Auw: Michael Schüler spielt ab der kommenden Saison für den Fußball-Rheinlandligisten und bringt trotz seiner erst 23 Jahre bereits einiges an Erfahrung mit. Als Zwölfjähriger verließ der aus Leudersdorf (Vulkaneifelkreis) stammende Innenverteidiger einst den heimatlichen TuS Ahbach und wechselte in die Nachwuchsabteilung von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Nach zwei Jahren auf der rechten Rheinseite ging es rüber zum Rivalen 1. FC Köln, wo der gebürtige Adenauer nach dem Ende seiner A-Junioren-Zeit auch noch eine Saison für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West spielte. Nach einer Runde bei der damals ebenfalls noch viertklassigen TuS Koblenz lief er für Carl-Zeiss Jena in der 3. Liga auf. Zur Saison 2019/20 unterschrieb der Vulkaneifeler dann einen Vertrag beim ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Zunehmend machten Schüler hier aber Verletzungsprobleme zu schaffen. So musste er auch im September vergangen Jahres, beim 1:2 im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SV Sandhausen, nach nur zwölf Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.