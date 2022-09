Fußball-Rheinlandliga : Eine Busfahrt, die ist lustig ... FC Bitburg mit einem Déjà-vu

Der FC Bitburg (hier eine Szene aus der Partie beim VfB Wissen) gastiert am Wochenende bei der SG Mendig/Bell. Da werden Erinnerungen an die Auswärtsfahrt in der Vorsaison wach, als nicht alles rund lief. Foto: Pascal Weber-Duppich

Warum die Eifeler auf eine entspanntere Auswärtsfahrt zur SG Mendig/Bell als in der Vorsaison hoffen. Außerdem: Lokalduell zwischen Morbach und Salmrohr, Personalprobleme in Ellscheid und Wünsche in Zerf, bei der SG Schneifel, in Tarforst und bei der FSG Ehrang/Pfalzel.

Von Vinzenz Anton und Alexander Krist

SG Schneifel Stadtkyll – FC Metternich (Freitag, 20 Uhr, Stadtkyll)

Ausgangslage: Nach dem starken Saisonstart mit fünf Punkten aus drei Spielen musste die Sportgemeinschaft aus der Schneifel in Tarforst die erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim deutlichen 1:4 wurden die Schwächen des Teams aufgedeckt. Gegen den FC Germania Metternich will die Mannschaft um Trainer und Torwart Stephan Simon Wiedergutmachung betreiben. „Wir müssen wieder kompakter agieren. Ich erwarte gegen Metternich einen offenen Schlagabtausch zweier offensiver Mannschaften“, meint Simon.

Personal: Insgesamt fallen bei der SG Schneifel mit Michael Schüler (Knieverletzung), Maximilian Lenerz (Meniskusverletzung), Kapitän Jonas Weberskirch (muskuläre Probleme) und Samuel Szillat (Zahn-OP) vier Spieler aus.

FC Hochwald-Zerf – SG 99 Andernach (Samstag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Hentern)

Ausgangslage: Der von Robin Mertinitz und Fabian Mohsmann trainierte und gut in die Saison gestartete FC Zerf hat nach dem 1:0-Sieg gegen Bitburg Rückenwind, der ins Heimspiel gegen Andernach transportiert werden soll. Die SGA kassierte zuletzt gegen Wissen (2:4) die erste Saisonniederlage und liegt zwei Zähler hinter den Hochwäldern.

Fabian Mohsmann konstatiert: „Gegen den FCB waren wir die eine Chance besser und haben mit dem Derbysieg die englische Woche vergoldet. Kompliment an die Mannschaft, die nun auf physisch starke Andernacher und deren Standards aufpassen muss. Wir müssen von Anfang an körperlich präsent sein und peilen den vierten Pflichtspielerfolg in Serie an.“

Personal: Die Hochwälder freuen sich über die bevorstehende Rückkehr von Nils Hemmes. Lukas Thinnes (Urlaub) fällt aus. Der Einsatz von Peter Irsch (Achillessehnenprobleme) ist fraglich.

TuS Mayen – SG Ellscheid (Samstag, 15.30 Uhr, Mayen)

Ausgangslage: Mit einem Punkt aus vier Spielen kann der Saisonstart der Ellscheider als misslungen betitelt werden. Das Gesamtbild zeigt allerdings, dass trotz zahlreicher Ausfälle und Verletzungen einige beachtliche und knappe Ergebnisse erzielt wurden. Auch, wenn es am Ende nicht viel zu feiern gab, so kämpfen die Ellscheider um jeden Punkt, um auch sich selbst zu beweisen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist.

„Unsere Personalprobleme werden Woche für Woche eher schlimmer als besser. Wir haben um Spielverlegung gebeten, dem wurde leider nicht zugestimmt. Dennoch stimmt der Charakter, und wenn wir zu Beginn gut in die Zweikämpfe kommen, können wir vielleicht einen tollen Fight liefern“, sagt Jan Diederichs, Trainer der SGE.

Möchte Ellscheid ernsthaft um den Klassenerhalt mitspielen, so sollte in Mayen zumindest ein Punkt entführt werden.

Personal: Aufgrund der Ansetzung am Samstagnachmittag muss die SG Ellscheid mit einem zusammengewürfelten Team aus erster Mannschaft, zweiter Mannschaft und der A-Jugend in Mayen antreten.

SG Malberg – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasen Malberg)

Ausgangslage: FSV-Stürmer Nicola Rigoni hatte vorigen Freitagnachmittag im Vorfeld des Heimspiels gegen die Schneifel-SG einen guten Riecher bewiesen und gegenüber dem TV-Reporter augenzwinkernd einen 3:1-Derbysieg angekündigt. Es folgte ein 4:1, mit dem die Tarforster einen Fehlstart vermieden und nach vier Spielen nun sechs Punkte aufzuweisen haben. In Malberg müssen die Trierer Höhenkicker als Favorit gelten, da der FSV in der vorigen Saison beide Spiele für sich entschied und dabei 7:1 Tore erzielte.

„Wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Malberg und treffen auf eine robuste Mannschaft. Die SGM zählt nicht zu den spielstärksten Teams, aber agiert mit langen Bällen, was es für uns nicht einfach macht. Unser Ziel ist der erste Auswärtssieg der Saison“, sagt Tarforst-Trainer Holger Lemke.

Personal: Nils Kiesewetter (Urlaub) fällt beim FSV aus. Heiko Weber (Zerrung) und Moritz Jost (Reizung im Knie) konnten unter der Woche nicht trainieren – ihre Einsätze sind fraglich.

SG Hoher Westerwald Niederroßbach – FSG Ehrang/Pfalzel (Samstag, 17 Uhr, Kunstrasenplatz Niederroßbach)

Ausgangslage: Der Aufsteiger Ehrang/Pfalzel feierte den 2:1-Heimsieg gegen Morbach ausgelassen auf dem Ehranger Markt und krönte mit dem starken Auftritt den Saisonstart. FSG-Trainer Kevin Schmitt: „Wir haben einen Schub bekommen und festgestellt, dass wir gegen Top-Mannschaften gewinnen können. Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen tun gut, wobei wir am Samstag den nächsten Dreier einfahren wollen.“

Schmitt warnt beim Aufsteigerduell mit Niederroßbach vor dem regionalligaerfahrenen Spieler Keigo Matsuda (einst für Neckarelz und Steinbach aktiv) der Gastgeber, den man in den Griff bekommen wolle. Die SGN gewann bis dato gegen Altenkirchen und Emmelshausen, unterlag aber Andernach und Bitburg.

Personal: Die Ehranger müssen auf Fabio Fuhs (berufliche Gründe) verzichten, während die Einsätze von Andre Thielen (muskuläre Probleme) und Johanns Dondelinger (erkältet) fraglich sind.

Eintracht Mendig/Bell – FC Bitburg (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Mendig)

Ausgangslage: FCB-Trainer Fabian Ewertz muss schmunzeln, wenn er an das vergangene Auswärtsspiel gegen Mendig-Bell denkt. Vor vier Monaten waren die Bierstädter per Bus unterwegs nach Kottenheim, wo die Partie ausgetragen wurde: „Dort kamen wir zuerst nicht an, da unser Bus für den Tunnel zu hoch war. Über Umwege schafften wir es dann doch, aber kamen nur kurz vor knapp an. Das war eine lustige Geschichte, die mit einem 6:0-Sieg für uns endete“, verrät Ewertz, der nun auf eine erneut erfolgreiche Auswärtsfahrt baut.

Trotz der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den FC Zerf ist der FCB mit neun Punkten aus vier Spielen im Soll. Gegner Mendig verharrt mit mageren drei Punkten im Tabellenkeller und kassierte zuletzt in drei Spielen 14 (!) Gegentore.

Personal: Kapitän Arthur Schütz (Zerrung) und Dans Spruds (Erkältung) sind fraglich – ansonsten gibt es keine personellen Veränderungen.

FV Morbach – FSV Salmrohr (Sonntag, 15 Uhr, Morbach)

Ausgangslage: Die FV Morbach erwartet nach der knappen Auswärtsniederlage bei der FSG Ehrang/Pfalzel das nächste Duell mit Derby-Charakter. Nachdem die Morbacher stark in die Saison gestartet waren, geht es im Heimspiel gegen den FSV Salmrohr darum, nicht ins Mittelfeld der Tabelle abzurutschen und früh den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Dazu müssen die Hunsrücker aber effektiver werden und den Chancenwucher der vergangenen Wochen abstellen.

„Wir müssen anders als gegen Ehrang von der ersten Minute hellwach sein und mit Wille und Laufbereitschaft dagegenhalten. Salmrohr weiß zwar, wie wir spielen, allerdings wissen wir auch um deren starke Offensivkräfte, die wir stoppen möchten“, sagt Thorsten Haubst, Trainer der Morbacher.

Mit dem FSV Salmrohr kommt ein Team, dass nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile in der Liga angekommen ist. Mit zwei Siegen und dem entsprechenden Selbstvertrauen im Gepäck fahren die Salmtaler in den Hunsrück. Dort könnte der Fehlstart mit zwei Niederlagen zum Saisonauftakt nun endgültig korrigiert werden.

Vor allem die Offensive gibt hierzu mit sieben Toren aus den vergangenen beiden Spielen Anlass zur Hoffnung. „Wir sind im Soll und fahren jetzt ohne Druck nach Morbach. Grundsätzlich wären wir dort mit einem Punkt nicht unzufrieden. Ich kenne Thorsten und sein System und erwarte eine Mannschaft mit gut ausgebildeten Spielern, gegen die wir uns was einfallen lassen müssen“, meint Frank Meeth, Coach des FSV Salmrohr.