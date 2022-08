Fußball-Rheinlandliga : FSV Salmrohr setzt auf ,junge Wilde‘ - und bekommt Hilfe von einem Ex-Eintracht-Stürmer

Salmrohr Der Oberliga-Absteiger aus dem Salmtal strebt in der neuen Saison vorrangig einen Neuaufbau an. Welche Rolle Amodou Abdullei dabei spielt.

Erst ein paar Wochen ist es her, da wurde der Abstieg des FSV Salmrohr in die Rheinlandliga offiziell. Zuvor hatte sich die endgültige Entscheidung aufgrund der Abmeldung des SV Röchling Völklingen und den folgenden juristischen Auseinandersetzungen lange Zeit hinausgezögert.

Nun möchten sich die Salmtaler in der Rheinlandliga neu sortieren – dafür treiben sie den Umbruch im Kader voran. Ab jetzt setzt der FSV vorrangig auf ,jungen Wilde‘ statt auf Spieler, die ihren Zenit zum Teil schon überschritten hatten.

Der Klassenerhalt hätte die Personalplanungen derweil vereinfacht. „Wir waren mit einigen Spielern im Gespräch, die aber unbedingt Oberliga spielen wollten“, sagt FSV-Trainer Frank Meeth zur Transferpolitik. Dennoch betont Meeth, der erst im April das Traineramt seines langjährigen Vorgängers Lars Schäfer übernommen hatte: „Wir haben zwar zahlreiche Abgänge, da ist aber nicht einer dabei, der in der Oberliga geblieben wäre. Einige ältere Spieler wollten nochmal für ihren Heimatverein spielen, während andere dem Ruf des Geldes gefolgt sind.“

Insgesamt haben gleich 15 Spieler den Verein verlassen. Darunter auch einige Stützen des Teams, wie Michael Dingels (SG Nattenheim-Bickendorf), Gianluca Bohr (SV Schleid), Nico Toppmöller (SV Leiwen), Niklas Lames und Maximilian Düpre (beide RW Wittlich). 15 Abgängen stehen allerdings auch 15 Neuzugänge gegenüber. Das Personalkarussell hat sich im Salmtal also mächtig gedreht. Neu hinzugekommen sind beispielsweise Leon Schmied und Eric Haas (SV Eintracht Trier) sowie Noah Wrusch (SG Moseltal).

Erst am vergangenen Wochenende verpflichtete der FSV fünf weitere Spieler. Ex-Eintracht-Stürmer Amodou Abdullei, der mittlerweile mit einer kleinen Agentur Spieler vermittelt, war hierbei ausschlaggebend beteiligt. So wechselten unter anderem Nic Modeste (USA), Abdessalam Amhale (Marokko), Hamsik Edafe und Michael Oladapo (beide Nigeria) auf Empfehlung von Abdullei zum FSV. Darüber hinaus konnte mit Moussa Awal Traore ein weiterer Innenverteidiger verpflichtet werden. Außerdem lotste Meeth mit Oliver Mennicke und Philipp Basquit zwei bekannte Gesichter aus alten Zeiten vom SV Mehring nach Salmrohr. Der Kader ist somit nahezu komplett. „In der Offensive gehören wir zu den besten Teams der Liga, in der Defensive konnten wir nun mit den jüngsten Verpflichtungen ebenfalls nachrüsten“, sagt Meeth.