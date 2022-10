Fußball-Rheinlandliga : Morbach besiegt den Auswärtsfluch

Und ab geht die Post: Morbach (im Bild enteilt Sebastian Schell (rechts) seinem Zerfer Kontrahenten Benedikt Schettgen) landet im Hochwald einen Auswärts-Coup. Foto: Hans Krämer

Lampaden Auf fremden Plätzen hatte es für die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe bislang erst zu mageren zwei Remis gereicht. Warum ausgerechnet beim bisherigen Spitzenreiter FC Hochwald-Zerf der erste ,Dreier‘ gelang.

Am Ende standen die Zerfer enttäuscht und mit leeren Händen da. Dabei hatten sich die Hochwälder im Derby gegen Morbach im ersten Spielabschnitt ein Chancenplus herausgespielt, brachten aber (noch) kein Tor zustande. In der zweiten Hälfte wurde die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe (FVH) stärker, musste indes durch Nils Hemmes den Rückstand hinnehmen (50.). Sebastian Schell verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Kurz vor Schluss gelang FVH-Akteur Lucas Steinbach der (glückliche) Siegtreffer, mit dem die Mannschaft von Trainer Thorsten Haubst ihren Auswärtsfluch besiegte. Das Team feierte den ersten Saison-,Dreier‘ in der Fremde ausgelassen.

Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann war enttäuscht: „Wir haben uns selbst geschlagen, zu viele Geschenke verteilt und hätten zur Halbzeit mindestens mit zwei Toren Unterschied führen müssen. In der ersten Hälfte hatten wir das Kommando übernommen, aber in der zweiten Hälfte war Morbach besser im Spiel. Es ist ein Lernprozess, wobei wir eigentlich nicht viel falsch gemacht haben.“

In der Tat machten die Hausherren zunächst (fast) alles richtig und starteten furios in die Partie: Vor 343 Zuschauern waren noch keine fünf Minuten gespielt, als Robin Mertinitz im gegnerischen Strafraum auf Johannes Carl querlegte, der von FVH-Schlussmann Yannick Görgen von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Thomas Höfer zeigte auf den Elfmeterpunkt, er wurde jedoch von seinem Assistenten auf eine vorangegangene Abseitsposition hingewiesen.

Acht Zerfer Siege in Folge sorgten bei den Morbachern für mächtig Respekt. Der Rheinlandliga-Dino agierte mit einer Fünferkette in der Abwehr. Diese taktische und defensivere Ausrichtung führte in der ersten Hälfte nicht zum gewünschten Erfolg, da die FC-Akteure offensive Akzente setzten und zu einigen Großchancen kamen (ein Kopfball von Tobias Lenz landete an der Latte/10., Nils Hemmes setzte den Ball an den Außenpfosten/42.).

„Wir sind ein eingeschworener Haufen und hatten heute den größeren Willen und ein bisschen Glück. In der ersten Hälfte waren wir klar unterlegen, wurden im zweiten Durchgang von Minute zu Minute besser und haben die drei Punkte verdient“, bilanzierte FVH-Akteur Philipp Meeth.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel behielt Matthias Burg die Übersicht und bediente den frei stehenden Hemmes, der zur verdienten Zerfer Führung traf. Morbach wehrte sich und kam nach einem Foul von Thinnes zu einem Elfmeter, den Schell zum Ausgleich verwandelte (70.). Marc-Andre Jücker verpasste im Eins-gegen-eins mit Görgen die Vorentscheidung; der FVH-Torwart klärte bärenstark zur Ecke. Kurz vor Schluss rächte sich die schlechte Zerfer Chancenverwertung: Lucas Steinbach machte mit einem Treffer aus kurzer Distanz den Sieg der Gäste perfekt.

Morbachs Sportlicher Leiter Andreas Kneppel konstatierte: „Den Knackpunkt sehe ich in der Endphase, als unser Torwart Görgen gegen Jücker einen starken Reflex zeigte und uns vor dem erneuten Rückstand bewahrte. Es war ein intensives Spiel, in dem wir uns aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient belohnt haben.“

FC Hochwald-Zerf – Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach 1:2 (0:0)

Zerf: Jan Niklas Koltes – Maximilian Hoffmann, Rene Mohsmann, Robin Mertinitz, Peter Irsch (62. Lucas Thinnes, 89. Kevin Keck), Johannes Carl, Matthias Burg (89. Yannik Stein), Julian Schneider (69. Marc-Andre Jücker), Benedikt Schettgen (60. Adrian Eisenbarth), Tobias Lenz, Nils Hemmes

Morbach: Yannick Görgen – Lucas Steinbach, Marcel Koster, Matthias Haubst (77. Joshua Fuchs), Marius Marx, Sebastian Schell, Maximilian Schemer, Marcel Schultheis, Matthias Ruster, Max Heckler (88. Lukas Kaiser), Philip Meeth (90. Tobias Krajczy)

Tore: 1:0 Nils Hemmes (50.), 1:1 Sebastian Schell (70., Foulelfmeter), 1:2 Lucas Steinbach (87.)

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz)