Fußball : Ab 2. Juli soll’s weitergehen: Die Partien der 3. Rheinlandpokal-Runde im Überblick

Koblenz Im Wettbewerb der Männer sind die Begegnungen bis zum Finale ausgelost worden. Hier gibt’s den Überblick, wer auf wen trifft.

Einen wahren Auslosungs-Marathon erlebten die Zuschauer, die am gestrigen späten Nachmittag den Livestream des Fußballverbands Rheinland verfolgten. Insgesamt 31 Partien des noch lange nicht beendeten Rheinlandpokal-Wettbewerbs der Saison 2020/21 sind bestimmt worden. Sie sollen bis zum Finaltermin am 24. Juli über die Bühne gehen.

Nach Auskunft von Verbandspräsident Walter Desch könnte es mit den Partien der dritten Runde ab dem 2. Juli losgehen – entsprechende Lockerungen für den Mannschaftssport könnten laut des Rheinland-Bosses am heutigen Nachmittag durch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekannt gegeben werden. Sollte es so kommen, könnten die verbliebenen Partien mit einer Ausnahme an Wochenenden ausgetragen werden – nötig sei lediglich ein Termin unter der Woche.