Fußball-Rheinlandpokal : Eintracht Trier erreicht Viertelfinale - Sorgen um Maurice Roth

Strohn Pflicht erfüllt: Mit einem 2:0-Sieg beim Rheinlandligisten SG Ellscheid ist Oberligist Eintracht Trier am Mittwochabend ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals eingezogen. Dort muss der SVE beim Ligakonkurrenten FV Engers antreten.

Anders als im Pokalspiel beider Teams vor 14 Monaten spielte die SG Ellscheid gegen die Eintracht richtig mutig. Von wegen Bollwerk des Außenseiters aus der Rheinlandliga. In der sechsten Minute hätten die Eifeler fast von einem Schnitzer des Trierer Torwarts Hendrik Bitzer profitiert, der den angeschlagenen Denis Wieszolek ersetzte. Bitzer spielte den Ball unbedrängt in die Füße von Mike Schumacher, der aber zu lange mit einem Abschluss zögerte. Ellscheids Angreifer eröffnete sich zehn Minuten später die nächste dicke Gelegenheit, doch er schoss knapp übers Trierer Tor.

Auf dem Kunstrasenplatz in Strohn entwickelte sich vor 500 Zuschauern ein flottes Spiel mit einigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Triers Tim Garnier spitzelte den Ball knapp am Pfosten vorbei (19.), Edis Sinanovic fand seinen Meister in Ellscheids Torwart Daniel Neisius (22.), der sich mehrmals als Endstation Trierer Angriffsbemühungen entpuppte.