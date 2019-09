Fußball-Rheinlandpokal : Pflicht erfüllt: Eintracht Trier siegt mit 3:0 bei der SG Sauertal (Update: mit Videos)

Godendorf Vor 450 Zuschauern in Godendorf treffen Jan Brandscheid (2) und Tim Garnier für den Oberligisten

Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat durch einen 3:0-Sieg bei der SG Sauertal das Achtelfinale im Rheinlandpokal erreicht. Während der gastgebende Bezirksligist vor 450 Zuschauern in Godendorf dank großen Laufpensums gut verteidigte und durch Stefan Keuler zwei Schusschancen hatte, setzte die Eintracht die SGS in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich unter Druck. Trier spielte zu sehr quer statt vertikal. Es dauerte bis zur 25 Minute, ehe der SVE mit etwas Glück in Führung ging. Eine Bogenlampe prallte von der Latte ab – Jan Brandscheid setzte erfolgreich nach und drückte den Ball über die Linie.