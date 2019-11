Engers Eintracht Trier scheidet im Viertelfinale nach einer 0:2-Niederlage beim FV Engers aus.

Es überraschte nicht, dass die Partie vor allem kampfbetont war. Körperlichkeit war gefragt – nicht nur am Boden, sondern auch in einer Vielzahl von Kopfballduellen. Vor allem in den 15 Minuten vor der Pause kamen Nickligkeiten hinzu, was der Attraktivität der Partie nicht zuträglich war.