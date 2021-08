Fußball-Rheinlandpokal : FV Morbach schreibt Vereinsgeschichte

Morbach Die Hunsrücker ziehen erstmals ins Finale des Verbandspokals ein. Was ausschlaggebend beim 4:1-Erfolg nach Verlängerung gegen die SG Mendig-Bell ist – und welche Rolle ein Spieler von Eintracht Trier dabei spielt.

In der Vorschlussrunde des aus der Vorsaison fortgesetzten Wettbewerbs 2020/21 rangen die Hunsrücker den Rheinlandliga-Konkurrenten SG Mendig-Bell mit 4:1 nach Verlängerung nieder – und bewiesen dabei Steher-Qualitäten. „Es war überragend, welche Moral die Mannschaft in der Verlängerung gezeigt hat. Ich bin total stolz auf sie“, frohlockte Morbachs Trainer Thorsten Haubst nach dem Abpfiff vor 200 Zuschauern im heimischen Alfons-Jakobs-Stadion.

In der Verlängerung riss sich Morbach nochmal am Riemen – und profitierte von einer Slapstick-Einlage der Gäste. Nachdem sich Torwart Robin Rohr und Kapitän Florian Schlich gegenseitig über den Haufen gerannt hatten, drückte Nutznießer Sebastian Schell den Ball zum umjubelten 2:1 über die Linie (102.). Und damit nicht genug. Der eingewechselte Lorenz Schmitt erhöhte auf 3:1 (114.). In der Schlussminute verwandelte Wrusch einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter zum 4:1-Endstand (120.).

In der Vorbereitung musste Morbach nun also schon in zwei Pokalspielen in die Verlängerung – gegen Engers und gegen die SG Mendig-Bell. Trotz eines guten Fitnesslevels könnte das zu Herausforderungen zum Saisonstart führen, sagte Haubst. Zumal es verletzte und angeschlagene Spieler gibt: Max Heckler musste früh raus – laut Haubst deutete zunächst einiges auf eine Bänderverletzung am Fuß hin. Für Heckler kam Danny Schömer, der nach 60 Minuten Spielzeit aber auch wieder ausgewechselt wurde – laut Haubst war er mit Adduktorenproblemen ins Spiel gegangen.