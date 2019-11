Extra

Ginter, der gefeierte Mann: So einen Treffer wünscht sich jeder Torjäger. Mit der rechten Hacke lenkte Matthias Ginter eine He­reingabe von Serge Gnabry, der im deutschen Nationalteam eigentlich für das Toreschießen zuständig ist, in das Gehäuse der Weißrussen. Und das in seinem Borussen-Wohnzimmer. „Ich bin sehr froh über mein erstes Tor. Dass es hier in Mönchengladbach geklappt hat, ist natürlich super“, berichtete der 25 Jahre alte Abwehrspieler über sein Premieren-Gefühl im 29. Länderspiel. Besonders wichtig: Es war das 1:0, mit dem Ginter nach 20:2 Torschüssen die Blockade löste.

„Es ist immer mal das Thema gewesen, dass Matze Ginter ein bisschen unterschätzt wird. Er ist stabil geworden und hat so eine gewisse Ruhe. Das macht ihn so solide und seriös“, bemerkte Bundestrainer Joachim Löw zu seinem neuen Abwehrchef.

Waldschmidt schwer verletzt: Luca Waldschmidt hat sich im EM-Qualifikationsspiel gleich mehrere zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Der Stürmer des SC Freiburg war wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Am Sonntag informierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) über die erste Diagnose: Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk. Waldschmidt wird lange pausieren müssen. In Freiburg sollen nun weitere Untersuchungen folgen, teilte der DFB mit.

Löw überholt Schön: Mit der Qualifikation für die EM 2020 wird Joachim Löw zum alleinigen Turnier-Rekordtrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zum siebten Mal wird Löw die DFB-Auswahl im kommenden Sommer bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft betreuen. Bislang führte er das Ranking mit sechs Turnieren gemeinsam mit Helmut Schön an. Schön ist der einzige Bundestrainer, der die Nationalauswahl bislang zu Titelgewinnen bei einer WM und einer EM führen konnte. Dies könnte Löw bei seiner vierten EM als DFB-Chefcoach nun auch gelingen. ⇥(dpa)