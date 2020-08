Fußball-Oberliga : Rolle rückwärts: Wieder neue Termine fürs Duell Trier gegen Koblenz

Trier Ob die Terminfindung nun endgültig ist? Für die Prestigeduelle zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es nach Auskunft des Spielklassenleiters Bernd Schneider nun erneut Verschiebungen.

Nachdem das Heimrecht zwischenzeitlich getauscht worden war (der TV berichtete), gibt’s nun eine Rolle rückwärts. Grund laut Schneider: Die Polizei hatte auch bei einer Ansetzung der Partie in Trier am Karnevals-Wochenende Bedenken.

Zuvor hatte die Polizei Koblenz mit Blick auf das ursprünglich am Karnevalssonntag, 14. Februar, geplante Aufeinandertreffen beider Teams im Stadion Oberwerth auf nicht ausreichend verfügbare Einsatzkräfte wegen abzusichernder Fastnachtsumzüge verwiesen.

Schneider hat nach eigener Auskunft in Absprache mit der Polizei in Trier und Koblenz eine Lösung gefunden. Wie ursprünglich geplant, empfängt Trier nun wieder zuerst die TuS im Moselstadion – und zwar am Sonntag, 11. Oktober. Das Rückspiel im Stadion Oberwerth ist nun für Mittwoch, 10. Februar, 19.30 Uhr, angesetzt worden.