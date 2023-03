Fußball-Bezirksliga West Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich trennt sich von Trainer Gräfen

Karl-Heinz Gräfen ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Wittlich. Der 57-jährige Übungsleiter, der das ambitionierte Team im Sommer vergangenen Jahres erst übernommen hatte, bedauert die Entscheidung des Vorstands und betont, dass er nicht im Groll gehe: „Die Entscheidung muss ich so akzeptieren. Ich bin aber von der Mannschaft ein Stück weit enttäuscht, weil ich in letzter Zeit nicht immer das Gefühl hatte, dass sie konstruktiv mit mir zusammenarbeitet. Es gab zwischen Teilen der Mannschaft und mir eine gewisse Diskrepanz, die wir nicht mehr ausräumen konnten. Die Art und Weise des Zustandekommens der Niederlage gegen Schleid hat mir nicht gefallen, weil wir nicht als Mannschaft aufgetreten sind. Der Erfolgsdruck war schon sehr hoch. Dennoch möchte ich dem Vorstand für das in mich gesetzte Vertrauen danken und wünsche ihm bei der Umsetzung der hohen Ziele alles Gute.“