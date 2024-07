Fußball-Rheinlandligisten vor neuer Saison Rot-Weiss Wittlich: Mission Aufstieg!

Die am 21. Juni in die Vorbereitung gestarteten Wittlicher haben einen personellen Umbruch vollzogen und blicken voller Optimismus in die Zukunft. Mit Björn Griebler steht in der Säubrennerstadt ein alter Bekannter an der Seitenlinie: Der 35-Jährige war hier in der Saison 2020/21 als Torwart-Trainer tätig und coachte Rot-Weiss 2021/22. Griebler weiß um die Stärken seines Teams: „Wir wollen erfolgreich sein und jedes Spiel gewinnen. Die nötige Qualität besitzen wir und haben seit Dezember am Kader geplant. Meine Jungs sind topfit und gemeinsam haben wir uns zum mittelfristigen Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren in die Oberliga aufzusteigen. Der Verein ist enger zusammengerückt und wird sich weiterentwickeln.“