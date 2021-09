Fußball-Rheinlandpokal : Salmrohr souverän weiter, Veldenz überrascht

Schillingen/Veldenz Fußball-Oberligist gibt sich im Zweitrundenspiel des Rheinlandpokals bei Bezirksligist Schillingen keine Blöße, und ein Mosel-A-Ligist schafft Historisches.

Nur wenige bange Momente musste Oberligist FSV Salmrohr im Duell der zweiten Rheinlandpokalrunde beim zwei Klassen tiefer angesiedelten TuS Schillingen überstehen, um am Ende glatt mit 4:1 zu siegen. Mosel-A-Ligist SG Veldenz hat derweil beim 3:0 den Bezirksligisten SG Baustert aufs Kreuz gelegt.

Die dritte Runde des Rheinlandpokals wurde am gestrigen Donnerstagabend ausgelost. Demnach tritt Eintracht Trier bei Bezirksligist SG Ruwertal an. Der SVE-Oberligakonkurrent FSV Salmrohr gastiert bei Rheinlandligist SG Hochwald-Zerf.

Eine Halbzeit lang agierte der FSV Salmrohr sehr souverän, kam aber dann doch etwas ins Schwitzen. Dem Team von Trainer Lars Schäfer gelang es, auf dem für ihn ungewohnten Hartplatz, das Tempo hochzuhalten. Dabei fehlten dem FSV gleich zehn Akteure verletzt oder erkrankt. Die gastgebenden Hochwälder setzten auf schnelles Umschaltspiel. Das wäre in der neunten Minute fast vom Erfolg gekrönt gewesen. Nach einem Konter setzte Leon Götten den Ball aus kurzer Distanz aber neben das Tor.

Das 0:1 fiel per Elfmeter, den Gustav Schulz sicher verwandelte (18.). David Krickel hatte zuvor bei einem Schuss von Hendrik Thul die Arme hochgerissen und das Spielgerät berührt. In der Folge hatte der dominant agierende Gast das Geschehen fest im Griff. Das 2:0 zur Pause – Nico Toppmöller hatte nach Flanke des agilen Anton Moroz getroffen – war die logische Konsequenz aus der Überlegenheit (37.).

Die Klasse von TuS-Torjäger Tobias Anell wurde kurz nach dem Seitenwechsel deutlich. Zunächst scheiterte er noch mit einem gefühlvollen Lupfer über den aus seinem Kasten eilenden Tim Kieren an der Latte, ehe er den Nachschuss versenkte (50.). Fast im Gegenzug nahm Julian Bidon ein Zuspiel von Schulz im Strafraum auf und traf zum 1:3. Hinterher gab er zu: „Meine Hand war dran. So ehrlich bin ich. Aber Handspiel ist, wenn der Schiedsrichter pfeift …“ Der Unparteiische Arndt Collmann sah offenbar keine aktive Bewegung der Hand zum Ball.

Der Oberligist wirkte über weite Strecken des zweiten Durchgangs nicht mehr so sortiert wie in Hälfte eins und hatte in der 80. Minute noch einen bangen Moment zu überstehen: Hier rettete Kieren reaktionsstark gegen Jonas Meier. Bidon machte dann den Deckel drauf, indem er eine gelungene Kombination zum 4:1 für den FSV abschloss (86.).