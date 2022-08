Fußball-Steka-Cup in Schleidweiler​: 29 Nationalspielerinnen in der Fidei​

Schleidweiler Vom 12. bis 14. August wird der zehnte Steka-Cup ausgetragen. Acht Frauenfußball-Teams mit interessanten Kadern nehmen teil. Turnierleiter Rainer Steffen freut sich über den Termin kurz nach der EM, er tritt aber auch als Mahner auf.

„Wir haben auf unserer facebook-Seite gemerkt, dass die Zugriffe während der EM stetig gestiegen sind. Im Moment interessieren sich einfach viele für den Frauenfußball“, berichtet Rainer Steffen. Er ist Turnierleiter des Steka-Cups, der in diesem Jahr vom 12. bis 14. August zum zehnten Mal in Schleidweiler (Kreis Trier-Saarburg) ausgetragen wird. Einst als Turnier zunächst für U-15-Juniorinnen und später für U-17-Juniorinnen gestartet, wird die Jubiläums-Ausgabe nun erstmals als Turnier für Frauenfußball-Teams ausgerichtet. Mit dabei sind acht Teams: Bundesligist 1. FC Köln, die niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam und ADO Den Haag, die Zweitligisten VfL Wolfsburg II, Eintracht Frankfurt II und SG 99 Andernach, der luxemburgische Erstligist FC Racing Union sowie der Regionalligist SV Elversberg.

„Einen besseren Zeitpunkt für das Turnier als nach dieser euphorischen EM in England kann es für uns nicht geben“, frohlockt Steffen, der hofft, dass sich das in den sozialen Medien messbare Interesse auch in brauchbaren Besucherzahlen auswirken wird.

Steffen, der mit einem 16-köpfigen Team in den letzten Turnier-Vorbereitungen steckt, mahnt unterdessen an, dass der Deutsche Fußball-Bund nun nicht die falschen Schlüsse aus dem Hype rund um die EM in England ziehen dürfe. „Der Verband muss begreifen, dass die Stärkung des Frauenfußballs an der Basis beginnen muss.“ Wie schwierig die Arbeit dort ist, merkt er vor der Haustür. Bei der SG Fidei 2015, bei der er einst auch im Vorstand tätig war, ist im weiblichen Bereich der Nachwuchs weggebrochen.