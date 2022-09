Fußball : Sieben Tore nach der Pause: Wilder Ritt von Eintracht Trier in Ettelbrück

Ettelbrück Fußball-Regionalligist Eintracht Trier hat das wegen der Verlegung der Partie bei der TSG Hoffenheim II anberaumte Testspiel beim luxemburgischen Erstligisten Etzella Ettelbrück mit 4:3 gewonnen. Kurios: Alle Treffer fielen in der zweiten Halbzeit.

Der SVE legte per Elfmeter durch Vincent Boesen vor, einen weiteren Strafstoß zum 2:1 verwandelte Robin Garnier im Nachschuss. Am Ende drehte die Eintracht einen 2:3-Rückstand durch Treffer von Benjamin Siga und Gabriel Weiß noch zum Sieg. „Es waren komplett unterschiedliche Halbzeiten. Nach der Pause wurde es etwas wild. Wir haben sehr druckvoll nach vorne gespielt, uns aber auch Ballverluste in der eigenen Hälfte geleistet, die zu den Gegentreffern geführt haben“, berichtete Eintracht-Trainer Josef Cinar, der in beiden Halbzeiten jeweils eine Elf mit Stammkräften und Spielern aus der zweiten Reihe aufs Feld geschickt hatte. Nicht mit dabei waren die zuletzt grippekranken Linus Wimmer und Yannick Debrah, die laut Cinar am Montag wieder im Teamtraining zurückerwartet werden. Sven König musste in Ettelbrück nach einem Schlag auf den Fuß nach einer halben Stunde ausgewechselt werden - dabei handelte es sich laut Cinar aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme.