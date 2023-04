Fußball Top-Schiedsrichterin Naemi Breier steht wieder bereit

Ende Februar klang ihre Prog­nose alles andere als rosig. Top-Schiedsrichterin Naemi Breier aus Zerf (Kreis Trier-Saarburg) musste angesichts einer im Testspiel zwischen Eintracht Trier und dem FK Pirmasens erlittenen Verletzung am rechten Sprunggelenk davon ausgehen, für den Rest der Saison pausieren zu müssen. Die endgültige Diagnose machte dann auch nicht gerade mehr Mut: zweifacher knöcherner Ausriss, ein Außenbandriss sowie mehrere kleine Risse in der Sehne. Aber: eine Operation wurde nicht nötig, wie sich nach einer Facharzt-Konsultation herausstellte. „Das war wie ein Befreiungsschlag für mich. Meine Motivation war groß, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen“, sagt Breier in der Rückschau.