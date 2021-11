Fußball-Oberliga : „Übermannschaft“ Eintracht Trier spielt beim Zweiten Waldalgesheim

Trier Die Moselaner müssen im Auswärtsspiel am Samstag auf Kapitän Simon Maurer verzichten.

Bei der Charakterisierung des nächsten Gegners greift Aydin Ay, Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim, zu einem Superlativ. Eintracht Trier sei die „Übermannschaft“ in der Oberliga-Nordgruppe, sagt der 38-Jährige, der zwischen 2008 und 2010 für den SVE die Fußballschuhe geschnürt hatte, vor dem Duell beider Teams an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der 4200-Einwohner-Gemeinde im Kreis Mainz-Bingen.