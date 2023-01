Fußball-Winter-Cup in Ralingen: 4000 Euro für den guten Zweck​

Fußball-Winter-Cup in Ralingen

Ralingen Bei dem Freiluft-Turnier der SG Sauertal steht nicht nur der sportliche Aspekt im Mittelpunkt.

Die Macher des Fußball-Winter-Cups haben die Corona-Zwangspause gut weggesteckt. Nachdem das Freiluft-Turnier der SG Sauertal zweimal nicht ausgetragen werden konnte, gab’s nun bei der siebten Auflage zufriedene Gesichter. „Es gab guten Fußball zu sehen, wir sind froh, dass sich kein Spieler schwer verletzt hat – und die Resonanz war positiv. Am Sonntag hatten wir in Summe rund 250 Zuschauer auf der Anlage in Ralingen“, berichtet Andreas Luce, zweiter Vorsitzender der ausrichtenden SG Sauertal.