Spannende Reise durch Deutschland Zwei Trierer Polizisten und ihr unvergesslicher EM-Sommer

Inzwischen ist es fast zwei Monate her, dass bei der Fußball-EM hierzulande der letzte Pfiff ertönte. Längst haben andere Fußball-Wettbewerbe wieder die Regentschaft übernommen. Doch Stefan Charles ist immer noch dabei, Impressionen der EM zu sortieren. „Es braucht Zeit, alles sacken zu lassen. Die Kameradschaft, das Miteinander, das Kennenlernen von Kollegen, die Blicke hinter die Kulissen eines sportlichen Großereignisses – es war so vielfältig, was wir erlebt haben“, berichtet der 41-Jährige aus Sirzenich. Auch der Trierer Frank Bertges ist noch hin und weg – er spricht von „einem der Highlights in meiner bisherigen Polizeilaufbahn“.