Fußball-Regionalliga Südwest : Zweitliga-Talent wechselt zu Eintracht Trier

Fototermin SV Sandhausen, Mannschaftsfoto und Porträts. Sandhausens Trainer Alois Schwartz (l-r) sowie die Neuzugänge Philipp Ochs, Matej Pulkrab, Josef Ganda, Vincent Schwab, Abu-Bekir mer El-Zein, David Kinsombi und Ahmed Kutucu, und Mikayil Kabaca, Sandhausens Sportlicher Leiter. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Trier/Sandhausen Der SVE braucht im Kampf um den Klassenerhalt nicht nur mehr offensive Power, sondern auch mehr defensive Stabilität. Dabei mithelfen soll ein neuer Innenverteidiger, der vom SV Sandhausen kommt. Was von ihm zu halten ist, weiß Ex-Eintrachtler Daniel Ischdonat.

Beim Video-Weihnachtsquiz des SV Sandhausen, als er mit roter Zipfelmütze auf dem Kopf und umgehängtem weißen Rauschbart drei Fragen zu beantworten hatte, zeigte sich Vincent Schwab zuletzt nicht auf Ballhöhe. Seine Ausbeute: null Punkte.

Das soll bei Eintracht Trier nun anders werden. Der SVE leiht den 19-jährigen Innenverteidiger, der auch hinten links spielen kann, vom SVS bis Saisonende aus – parallel verlängert das Talent beim Fußball-Zweitligisten seinen Vertrag. Die Eintracht beteiligt sich nach Auskunft von Teammanager Stefan Fleck bis zum Sommer an Schwabs Gehalt.

Der 1,91-Meter-Hüne (Foto: dpa) stammt aus Heidelberg und ist seit 2016 für Sandhausen am Ball. Im vergangenen Sommer wurde er als ,Local Player‘ in den Profikader aufgenommen, in dem er auch schon in der Saison davor mittrainiert hatte. Zu einem Zweitliga-Einsatz hat es indes noch nicht gereicht.

„Seine Beratungsagentur hatte ihn uns angeboten. Wir haben uns dann verschiedene Details angeschaut und gemerkt, das könnte passen. In Trier haben wir uns anschließend mit ihm und dessen Vater zum Austausch getroffen“, berichtet Fleck.

Es soll eine Win-Win-Situation für beide Clubs werden. Bei Eintracht Trier soll Schwab Spielpraxis sammeln. Gleichzeitig verdeutlicht die Verpflichtung, dass die Moselaner angesichts von 38 Gegentoren in 20 Spielen bei allem Wunsch nach mehr Offensivpower auch akuten Handlungsbedarf in der Defensive sehen. Die Verbreiterung der Anzahl an Innenverteidigern im Kader könnte zudem ein Fingerzeig dafür sein, dass die Eintracht künftig vielleicht stärker als nur punktuell auf eine Fünfer-Abwehrkette setzen möchte.

Einer, der Schwab gut kennt, ist Ex-Eintracht-Torhüter Daniel Ischdonat. ,Ischi‘ ist beim SV Sandhausen Torwart-Coach, der TV erreichte ihn telefonisch auf Malta, wo der Zweitligist derzeit sein Winter-Trainingslager bezogen hat. „Vincent ist sehr ehrgeizig und klar im Kopf. Er definiert sein Spiel über den Einsatz und den Willen. Er verträgt die Härte im Training eines Zweitligisten und hat an körperlicher Robustheit und Stabilität zugelegt – auch wenn in diesem Bereich noch Luft nach oben ist. Er ist kopfball- und zweikampfstark“, beschreibt Ischdonat den 19-Jährigen, der auf dem Platz nicht der Typ ,Lautsprecher‘ sei.

Von den Veranlagungen her soll Schwab also einiges mitbringen, doch er braucht nun schnell Spielpraxis, um eine Hilfe für die Eintracht sein zu können – und das in einer neuen Spielklasse für ihn, der Regionalliga.