Trendsport Fußballer mit Disc-Golf-Ambitionen

Disc Golf ist für Vince Scholl eine spannende Sportart! Nicht nur, weil der 27-Jährige seit fünf Jahren so oft wie möglich die bunten Scheiben wirft. In der jungen, rasant wachsenden Sportart kann er Entwicklungen in der Realität verfolgen, die man sonst nur aus dem Lehrbuch kennt. „Vom Gesichtspunkt des Sportmanagements her ist es superinteressant“, sagt Scholl, der auch in der luxemburgischen Ehrenpromotion beim FC Berdenia Berbourg Fußball spielt und in Münster und Großbritannien studiert hat.