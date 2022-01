Fußballverband Rheinland : Landrat Gregor Eibes soll neuer Boss werden

Gegenwart und Zukunft: Der scheidende Präsident des Fußballverbands Rheinland, Walter Desch (rechts), empfiehlt Gregor Eibes (links), Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, als Nachfolger an der Verbandsspitze. Foto: Fußballverband Rheinland

Trier Beim Verbandstag im Sommer in Trier endet eine Ära. Präsident Walter Desch kandidiert nicht mehr – er schlägt den 61-jährigen Politiker aus Morbach als seinen Nachfolger vor.

Der 2. Juli 2022 dürfte ein besonderer Tag in der Geschichte des Fußballverbands Rheinland (FVR) werden: Beim 30. ordentlichen Verbandstag in der Europahalle in Trier wird Präsident Walter Desch, seit 2001 im Amt und zuvor weitere neun Jahre Mitglied des Präsidiums, nicht mehr kandidieren – und so markiert dieses Datum das Ende einer Ära.

Was den Wunsch für seine Nachfolge angeht, hat sich Desch bereits festgelegt: „Ich werde beim nächsten Verbandstag Gregor Eibes als Präsidenten vorschlagen – er bringt alles mit, um dieses Amt auszuüben. Den Beirat habe ich darüber bereits informiert“, sagt Desch.

Der Fußball spielt im Leben des 61-jährigen Eibes schon immer eine große Rolle. Beim SSV Dhrontal durchlief er alle Jugendmannschaften. Später spielte er in der ersten Mannschaft des Vereins – und war so bis zur Bezirksliga aktiv. Auch nach seinem Umzug nach Wittlich war er dem Sport verbunden, als er sich als Trainer im E-/D-Jugend-Bereich bei der JSG Wittlich-Lüxem engagierte. Auch als Bürgermeister der Gemeinde Morbach, der er von 1997 bis 2011 war, verlor er den Blick auf den Fußball nicht – auch wenn es in dieser Zeit eher um den Bau von Sportstätten ging. Seit 2011 ist Eibes Landrat des Landkreises Bernkastel-Wittlich, seit dem Verbandstag 2019 Vizepräsident des FVR.