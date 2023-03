Fußball-Rheinlandpokal : FV Morbach - FC Bitburg: Wenn das Pokalfieber dem Winterwetter trotzt

Viel Grund zum Jubeln hatten sowohl die Morbacher (oben) als auch die Bitburger (Bild unten). Ein Erfolg im direkten Duell würde erneut für große Freude sorgen - und den Traum vom Pokalsieg am Leben halten. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Morbach/Bitburg Die Spieler beider Clubs können noch von dem träumen, was Eintracht Trier auch in dieser Saison verwehrt bleibt – vom Gewinn des Rheinlandpokals und damit vom Sprung in den DFB-Pokal. Am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, treffen die beiden Ligakonkurrenten im Viertelfinale aufeinander. Wie sie das Duell angehen, und ob sie bereits den großen Coup im Hinterkopf haben, verraten Spieler, Trainer und Verantwortliche im Gespräch mit dem TV.