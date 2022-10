Fußball-Regionalliga Südwest : Obacht auf der Ostalb: Eintracht Trier spielt bei angeknocktem Boxer

Symbol Fupa Logo FSV Salmrohr Eintracht Trier Lokalderby Sport Fußball Foto: TV/Sebastian Schwarz

Trier/Aalen Der aktuellen Negativserie des VfR Aalen misst SVE-Trainer Josef Cinar in der anstehenden Auswärtspartie keine ganz entscheidende Rolle zu.

Von den Mannschaften, die sich in der Fußball-Regionalliga Südwest zunächst einmal weiter unten eingerichtet haben oder hatten, mussten schon mehrere Teams solch eine Phase durchleben. Wormatia Worms und der Bahlinger SC kassierten vier Niederlagen in Folge, Eintracht Trier gar fünf. Doch das Trio hat sich aus der Negativspirale befreien können.

Aktuell ist der VfR Aalen, der an diesem Samstag die Eintracht empfängt (14 Uhr, Ostalb-Arena), in einer misslichen Lage. Drei Niederlagen in Folge sowie sieben Partien ohne Sieg hintereinander stehen zu Buche. Das kommt nicht gut an in einem Verein, der andere Ambitionen als den Abstiegskampf hat.

So besitzt die Partie gegen Trier für den VfR schon so etwas wie einen Endspielcharakter. Ein Sieg ist Pflicht, lautet die Parole. „Wir waren nach unserer Niederlage in Bahlingen selbst in so einer Situation. Das ist schon eine Bürde. Sollte es in Aalen lange 0:0 stehen, kann der auf dem VfR lastende Druck ein Vorteil für uns darstellen“, sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar, um gleich hinterherzuschieben: „Wir lassen uns davon nicht blenden.“

Am Freitagmittag hat sich der SVE-Tross Richtung Aalen aufgemacht – etwas später als geplant, da manche berufstätige Spieler doch noch länger gebunden waren. Gegen Abend war in der Stadt 70 Kilometer östlich von Stuttgart das Abschlusstraining vorgesehen.

In der Tabelle rangiert der VfR einen Platz und einen Punkt hinter dem SVE, er hat zudem schon eine Partie mehr als die Moselaner absolviert. Trier könnte sich mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison also leicht absetzen, wobei Cinar sagt: „Es wird eng bleiben, egal wie die Partie ausgeht.“

Der Coach baut darauf, mit Michael Omosanya wieder eine Alternative mehr im Angriff zu haben. Unter der Woche wirkte der Luxemburger im Testspiel gegen den FSV Tarforst (4:0) eine Halbzeit mit, auch sonst ist er wieder voll im Teamtraining. Trotz fortwährender Probleme am Sprunggelenk kann er laut Cinar spielen. Ob von Beginn an oder als Joker, ließ der 38-Jährige gestern noch offen.

Da Jan Brandscheid zuletzt im Heimspiel gegen den SGV Freiberg eine engagierte Vorstellung geboten hat, dürfte dessen erneuter Startelfeinsatz nicht unwahrscheinlich sein. Da spielt es auch keine Rolle, dass sowohl er als auch Sven König mit vier Gelben Karten von einer Sperre bedroht sind, die bei einer weiteren Verwarnung folgt. Cinar: „Wir werden früher oder später nicht um Sperren herumkommen. Darauf verschwenden wir keine Energie.“