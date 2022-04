Zweite Basketball-Bundesliga : Gegner in den Playoffs: Gladiators Trier müssen bis 19. April warten

Trier Für die Gladiators Trier verschiebt sich der Start in die entscheidende Saisonphase.

Sollten die Karlsruhe Lions das Nachholspiel verlieren, treten sie in den direkten Vergleich mit den Eisbären Bremerhaven (bei gleicher Anzahl an Spielen und Punkten), den sie verlieren und deswegen die Hauptrunde als Tabellenachter abschließen. Rostock wäre Hauptrundenerster und die Tigers Tübingen Zweiter. Die Eisbären Bremerhaven werden dann Hauptrundensiebter, was wiederum die Paarung Tigers Tübingen gegen Eisbären Bremerhaven in den Playoffs hervorbringt. Da diese Begegnung also feststeht, starten die beiden Teams zum ursprünglichen Termin am 14. April. Trier bleibt in diesem Fall auf dem sechsten Tabellenplatz und muss zum ersten Playoff-Spiel nach Jena.