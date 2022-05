Fußball : Hitzkopf, Allrounder, Kassenwart

Geisfeld/Rascheid Fußball-Bezirksliga: Mit der SG Geisfeld/Rascheid befindet sich Defensivspezialist Simon Kolz derzeit im Tabellen-Niemandsland. Dennoch hat der 28-Jährige noch Ziele vor Augen.

Es geht voran in seiner Entwicklung. Simon Kolz hat 21 von 27 Saison-Partien im Trikot der SG Geisfeld/Rascheid absolviert und ist bis jetzt verletzungsfrei geblieben. Das war nicht immer so. Ende 2019 hatte es den heute 28-Jährigen berufsbedingt für ein halbes Jahr nach Künzelsau/Baden-Württemberg verschlagen, dem Hauptsitz seines Arbeitgebers, bei dem der gebürtige Hermeskeiler und in Geisfeld lebende Vollblutfußballer als Außendienstmitarbeiter angestellt ist. „Eine Zeitlang habe ich deshalb auch in Künzelsau gewohnt und konnte gar nicht trainieren und nur wenig spielen. Davor bremsten mich ein Syndesmosebandanriss sowie zwei Bänderrisse an der Schulter aus. Ich bin froh, dass es diese Saison fast reibungslos läuft und ich verletzungsfrei bin“, sagt Kolz.