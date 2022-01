Fußball : Drei Mal 100 Prozent: Neue Fußball-Ehe im Hochwald fix

Geisfeld Jetzt ist es offiziell: Ab der kommenden Saison gehen die Sportvereine aus Geisfeld und Rascheid sowie der TuS Reinsfeld gemeinsame Wege

Im Januar 2020 war der TuS Reinsfeld mit der Bitte an die bestehende SG herangetreten, künftig gemeinsam an den Start zu gehen. Es fanden regelmäßige Treffen des sechsköpfigen Vorbereitungsteams statt. Das überwältigende Votum der Mitglieder der drei Vereine zeige, „dass innerhalb der Vereine eine hervorragende Informationspolitik betrieben und auch ein großes Vertrauen gegenüber den Vereinsvorständen herrscht“. Laut Cronauer geht die neue SG mit drei Teams an den Start. In welcher Liga die zweite Garnitur spielen wird, und wer ihr als Trainer vorsteht, stehe noch nicht fest. „Natürlich wäre es von Vorteil, wenn die zweite Mannschaft weiterhin in der A-Liga spielt. Die Bestrebungen laufen dahin, dass der TuS Reinsfeld unbedingt den Klassenverbleib schafft“, so Cronauer. Die Dritte soll in der C-Liga Mosel/Hochwald antreten. Künftig umfasst der SG-Vorstand neun Mitglieder. Die sportliche Leitung bilden Yannick Meerkamp, Sven Gaspers und ein dritter noch zu nominierender Funktionär. Cronauer: „Geplant ist, die Besetzung aller Trainerposten sowie die komplette Besetzung des Vorstandes bis Ende März zu finalisieren.“