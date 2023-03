Fußball-Bezirksliga Geisfelds André Lochen: Pfeilschnell dank der Gene seines Opas

Leidgeprüft und wegen Verletzungen ausgebremst: André Lochen hat in seinem Fußballerleben schon so manchen Rückschlag einstecken müssen. Mittlerweile ist der 28-jährige Angreifer der SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld bei 100 Prozent und mischt mit seinen Toren die Bezirksliga auf. „Es ist die erste Saison seit sieben Jahren, in der ich nicht durch Verletzungen ausgebremst worden bin und meinen Fitnessstand halten kann. Das sind auch die entscheidenden Voraussetzungen, dass ich wieder Tore erziele“, sagt Lochen, der neben einem Kreuzbandriss auch Operationen am Meniskus und an der Leiste über sich ergehen lassen musste. „Ich fühle mich gut und bin schmerzfrei. Dass ich bereits 22 Tore erzielt habe, verdanke ich auch meinen Mitspielern“, sagt Lochen. Ein Lob geht dabei unter anderem an Christian Alt und Moritz Michels für deren „geniale Zuspiele“.