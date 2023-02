Radsport : Gelungener Frühstart für Rad-Ass Hannah Ludwig

Von der Mosel in die weite Radsportwelt hat es Hannah Ludwig bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den 14. Platz der Gesamtwertung geschafft. Foto: Holger Teusch

Traben-Trarbach/Abu Dhabi Mit einem 14. Platz bei der Vier-Tage-Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate und als beste Deutsche bei der eSports-Rad-Weltmeisterschaft erwischte die Traben-Trarbacherin einen Traumstart in die Straßenrad-Saison.

(teu) In den heimischen vier Wänden gegen die Besten der Welt Radrennen fahren, darin ist Hannah Ludwig die erfolgreichste Deutsche. Bei der zum dritten Mal ausgetragenen eSports-Weltmeisterschaft des Radsport-Weltverbands UCI war die aus Traben-Trarbach stammende Sportlerin am vergangenen Wochenende als 13. beste Vertreterin des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR).

Erstmals mussten sich die 100 zugelassenen Teilnehmerinnen über Viertel- und Halbfinalrennen für das Finale der besten Zehn qualifizieren. In jeder Runde wurde jeweils auf einem anderen Parcours der Online-Trainingsplattform Zwift gefahren. Nachdem sich Ludwigs in der ersten Runde problemlos unter den besten 30 platzierte, fehlten ihr im Halbfinale als 13. der Bergsprintankunft nur wenige Sekunden für den Finaleinzug. Im Kampf um die Weltmeisterschaft verteidigte die Niederländerin Loes Adegeest ihren Titel.

Für Hannah Ludwig war das virtuelle Radrennen aber nur eine willkommene Abwechslung. Bereits zuvor war die 23-Jährige bei der UAE-Tour durch die Vereinigten Arabischen Emirate als 14. der Gesamtwertung (Sechstbeste Nachwuchsfahrerin) einen gelungenen Frühstart in die Radsaison hingelegt. Extremen Windverhältnisse und viele Sprints sind zwar nicht ganz nach dem Geschmack der in Traben-Trarbach aufgewachsenen Radsportlerin, die beim RSC Stahlross Wittlich erste nationale Nachwuchstitel gewann und mittlerweile für das norwegische-dänische Profiteam Uno-X fährt. „Aber wir haben als Team viel gelernt und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagt Hannah Ludwig. Bei der Bergankunft der dritten Etappe (von vier über insgesamt 468 Kilometer) konnte sie als 16. ihre Kletterfähigkeiten richtig ausspielen. „Das ganze Team hat super für mich gearbeitet“, bedankt sie sich bei ihren Mannschaftskameradinnen. Hannah Ludwigs nächster Start ist bereits am kommenden Samstag (25.2.) das Omloop Het Nieuwsblad über 132 Kilometer von Gent nach Ninove in Belgien mit jeder Menge Anstiegen auf der zweiten Hälfte der Strecke.