Fußball : Gelungener Test: Eintracht Trier besiegt den TSV Schott Mainz mit 1:0

Morbach Gegen den Regionalligisten trifft ein 25-jähriger Testspieler, der schon in fünf Ländern aktiv war.

Den Szenenapplaus der anderen Eintracht-Spieler hatte er sich bei seiner Auswechslung in der 82. Minute verdient. Christopher Bibaku, mit 1,90 Meter eine echte Kante im Sturm, hat sich als Testspieler gut präsentiert – und darüber hinaus auch noch das Tor des Tages zum 1:0-Sieg des SVE in Morbach gegen den Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz beigesteuert. Nach Flanke von Kevin Heinz traf der Franzose zum 1:0 – der Treffer sah einfacher aus, als er tatsächlich war (68.).

Kommt ein Wechsel nach Trier infrage? Vielleicht. Bibaku war in seiner bisherigen Karriere schon eifrig auf Wanderschaft. Er spielte in seiner Heimat in Frankreich – und darüber hinaus in den vergangenen Jahren in Tschechien, Österreich, Finnland und Malta.