Vulkanbike-MTB-Marathon : Gelungenes WM-Training und Eifel genießende Olympiasiegerin

Daun Jens Roth belegt beim Vulkanbike-MTB-Marathon 14 Stunden nach seiner 10.000-Meter-Laufbestzeit den fünften Platz über 65 Kilometer.

Die Olympiasiegerin ist immer noch fit! Aber den großen sportlichen Ehrgeiz stellt Sabine Spitz, die 2008 in Peking Gold im olympischen Mountainbikerennen gewann, hintenan, wenn sie wie am vergangenen Samstag beim Vulkanbike an Jedermannrennen teilnimmt. „Es sind ja schon freundschaftliche Beziehungen in die Eifel“, erklärt die mittlerweile 50-Jährige, was sie schon so oft zum MTB-Marathon rund um Daun gezogen hat. Kurz nach ihrem Olympiasieg 2008 war sie da. Und das Autogrammeschreiben sei fast anstrengender gewesen, als das Rennen, sagt sie lachend. 2019, als die DM im Mountainbike-Marathon im Rahmen des Vulkanbike ausgetragen wurden, beendete sie mit dem Rennen ihre Leistungssportkarriere.