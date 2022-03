Leichtathletik : Geschwister Anton starten mit Kugel-Bestweiten in Saison

Neuwied Deutsche Diskuswurf-Jugendmeisterin Hanna Kaiser gewinnt in Neuwied mit 45,62 Metern den Wettbewerb der Frauen.

Da passte keine Drei-Kilogramm-Kugel mehr dazwischen! Mit nahezu den gleichen Weiten im Kugelstoßen starteten die Geschwister Nele und Sven Anton von der LG Bernkastel-Wittlich in die Freiluftsaison 2022. Beim Werfertag in Neuwied wuchtete Sven Anton das 7,26-Kilogramm-Gerät der Männer 12,57 Meter weit und belegte damit vier Zentimeter hinter Martin Schneider (Kirn) den zweiten Platz. Seine Schwester Nele siegte bei der U-18-Jugend mit 12,63 Metern. In der Halle hatte die Deutsche Nachwuchs-Vizemeisterin im Diskuswurf die Drei-Kilo-Kugel zwar schon weiter gestoßen (12,72), aber noch nie bei einem Freiluft-Sportfest. In ihrer Spezialdisziplin lief es für Nele Anton trotz Altersklassensieg mit 32,96 Metern noch nicht ganz so gut. Bruder Sven verfehlte dagegen bei seinem ersten Wettkampf mit dem Zwei-Kilogramm-Männerdiskus mit 39,62 Metern die 40-Meter-Marke nur knapp (zweiter Platz). Mit 45,62 Metern startete die letztjährige Deutsche Diskuswurf-Jugendmeisterin Hanna Kaiser nach ihrem Wechsel von der LG Bernkastel-Wittlich nach Kirn in die Saison. Damit siegte die 19-Jährige bei den Frauen.