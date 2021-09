Radsport : Gewinnen Afrikaner nun auch Radrennen?

2019 schrammte Maurice Griebler beim Vulkanbike-MTB-Marathon auf der Kurzstrecke als Viertplatzierter knapp an einem Podestplatz vorbei. Am dritten September-Samstag (11.9.2021) kann er auf der Strecke rund um die Dauner Maare vielleicht die Nachfolge von Vorjahressieger Peter Schermann aus Trier als Sieger antreten. Foto: Holger Teusch

Daun Zum dritten Mal wird im Rahmen des Vulkanbike-MTB-Marathons eine Deutsche Meisterschaft durchgeführt. Mit rund 1500 Startern wird es die größte Veranstaltung dieser Art 2021 in Deutschland.

(teu) Seit Beginn der 1990iger Jahren gewinnen Läufer aus Ostafrika bei Laufveranstaltungen in Deutschland, Europa, weltweit fast nach Belieben. Vom großen Berlin-Marathon bis zuweilen zum Dorflauf in der Eifel. Beginnt nun auch der Siegeszug der im Hochland aufgewachsenen Ausdauersportler im Radsport? Zum Vulkanbike-Mountainbike-Marathon, der als zurzeit größte deutsche Veranstaltung dieser Art eine Art Pendant zum Berlin-Marathon der Läufer ist, haben sich für Samstag, 11. September (ab 9 Uhr) jedenfalls auch drei Fahrer aus Uganda und Kenia angemeldet. Jordan Schleck Ssekanwagi aus Uganda, immerhin der 13. der Afrika-Meisterschaften im Einzelzeitfahren, sowie die beiden Kenianer Kenneth Karaya Mungai und Evan Kimani Wangai starten für das niederländische Team Amani, dass sich zum Ziel gesetzt hat, den Ausdauertalenten Afrikas auch auf dem Fahrrad eine Chance zu geben. Beim Vulkanbike rund um Daun hat das Afrika-Trio für die mit 2000 Höhenmetern gespickte 88-Kilometer-Distanz angemeldet. Sie treffen unter anderem auf den Vorjahresdritten Mario Kaulard (Einruhr).

Aus 18 Nationen kommen die Vulkanbike-Teilnehmer in diesem Jahr. Darunter sind zwei Olympia-Teilnehmerinnen. Sabine Spitz, MTB-Olympiasiegerin in Peking 2008, hat ihre Leistungssportkarriere zwar vor zwei Jahren beendet, will aber ebenso die 101-Kilometer-Strecke (2400 Höhenmeter) in Angriff nehmen, wie Robyn de Groot. Die Südafrikanerin belegte 2019 den dritten und 2020 den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft und gewann in diesem Jahr das MTB-Rennen Swiss-Epic. Mit dabei ist auch die Vorjahresdritte Bettina Dietzen vom RSC Stahlross Wittlich. Gespannt sein darf man auf Peter Schermann. Der Trierer vom Team Embrace the World gewann vor einem Jahr die 38-Kilometer-Kurzstrecke. Auf dem langen Kanten trifft der 33-Jährige auf 88-Kilometer-Vorjahressieger Mathias Fron (Düsseldorf).